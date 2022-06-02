Otoyollarda Hız Sınırı 2022: Otobanda hız sınırı 2022 kaç? Bölünmüş yol hız sınırı 2022! Otoyolda hız sınırı kaç? - Haberler

Otoyollarda hız sınırı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığınca, otoyollarda otomobiller için uygulanan hız sınırı artırıldı, uygulama 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Peki, Otoyollarda Hız Sınırı 2022: Otobanda hız sınırı 2022 kaç? Otoyolda hız sınırı kaç? İşte, Bölünmüş yol hız sınırı 2022 haberimizde...

OTOYOLLARDA HIZ SINIRI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun daha önceden duyurdu otoyollardaki hız sınırı limitinin artırılmasıyla ilgili 81 ile genelge gönderildi. Buna göre hız sınırı 1 Temmuz'dan itibaren Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak.

YENİ OTOYOLLARDA HIZ SINIRI 140 KM OLACAK

Yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırının 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek. 1 Temmuz'da başlayacak uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.

OTOYOLLARDA HIZ SINIRI NE KADAR ARTIRILDI?

Buna göre, Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s'ye çıkacak.

Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarılacak.

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