Otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretsiz? Arefe günü köprüler ve yollar ücretsiz mi?

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OTOYOLLAR NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 9 ve 12 Temmuz arasında ücretsiz olacak.

Yap-işlet-devret modeline yönelik eleştirilere 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden cevap veren Karaismailoğlu, "Bakın daha 1 kuruş ödemedik. Proje bitti, 4 yıl gibi kısa bir sürede bitti. 2 milyar 545 milyon euroluk finansal giderin bir geri dönüşü olacak. Ortalama süreye geldiğinde artıya geçmeye başlayacak. 2040 yılına geldiğimizde bu projeler sayesinde bütün ulaştırma altyapı bakanlığı artık kendi gelirini kendi üreten bir bakanlık haline dönecek bu projeler sayesinde." dedi.

Karaismailoğlu, İstanbul'da yapımını üstlendikleri Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattının okullar açılmadan önce hizmete gireceğini belirtti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını da yaz sonu açmayı hedeflediklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Gelişmiş ve çok yüksek metroyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapamayacağını söylediği için biz ondan hızlıca devraldık ve tam iki yıllık kısa bir sürede rekor bir zamanda bu metroyu bitirip vatandaşın hizmetine sunuyoruz." diye konuştu.

KURBAN BAYRAMI'NDA HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Bakan Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprü ve otoyolların bayramda ücretsiz olarak hizmet vereceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TRT Haber'in canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Yap-İşlet-Devret modeline ilişkin muhalefet tarafından yapılan eleştirilere yanıt veren Bakan Karaismailoğlu, bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını müjdesini verdi.

Demiryolu yatırımlarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, 8 ilde olan hızlı tren hatlarını 52 ile çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi. Karaismailoğlu, önümüzdeki yılın ilk aylarında Ankara-Sivas hızlı tren hattını açacaklarını, onun yanında da devam eden tam 4500 kilometrelik demiryolu yatırımları olduğunu söyledi.

AREFE GÜNÜ KÖPRÜLER VE YOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 9 ve 12 Temmuz arasında ücretsiz olacak. Arefe günü yani 8 Temmuz köprüler ve yollar ücretlidir.

HANGİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK?

İzmir - Çeşme Otoyolu

İzmir - Aydın Otoyolu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yoları dahil)

HANGİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETLİ OLACAK?