Kurban Bayramı'nda otoyollar ücretsiz mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram tatilinden dönecek vatandaşlar tarafından ücretli ve ücretsiz yollar araştırılmaktadır. Peki, Otoyollar bayramda ücretsiz mi? Kuzey Marmara Otoyolu bayramda ücretli mi? İşte detaylar...

Kurban Bayramı'nda seyahat edecek vatandaşlar tarafından otoyollar ücretsiz mi sorusu araştırılmaktadır. 9 günlük bayram tatilinin sona ermesiyle tatilcilerin dönüş yolculukları başladı. Bayramın son günü yollar ücretli mi ücretsiz mi merak konusu oldu. Bayram tatilini dönüşünde otoyollar ücretsiz mi araştırılıyor. Peki, Otoyollar bayramda ücretsiz mi? Kuzey Marmara Otoyolu bayramda ücretli mi? Detaylar haberimizde...

OTOYOLLAR BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yayımlanan kararda 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

KUZEY MARMARA OTOYOLU ÜCRETLİ Mİ?

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.