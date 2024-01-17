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Otoyolda gülümseten buzağı kovalamacası

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Hatay'ın Erzin ilçesinde otoyola çıkan buzağıyı yakalamaya çalışan araç sürücülerinin gülümseten mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Buzağı, trafikte seyreden araç sürücülerinin mücadelesine rağmen kaçmayı başardı.

Otoyolda gülümseten buzağı kovalamacası

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde otoyola çıkan buzağıyı yakalamaya çalışan araç sürücülerinin gülümseten mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana- Hatay otoyolu Erzin ilçesi mevkiinde yola çıkan buzağıyı fark eden sürücüler, araçlarıyla kaçak buzağıyı yakalamaya çalıştılar. Trafikte seyreden araç sürücülerinin mücadelesine rağmen kaçmayı başaran buzağı boyu 1 metreyi geçen bariyerlerden de ustalıkla atladı. Gülümseten kovalamacaya tır sürücüleri katılsa da buzağı, devasa araçlardan da kaçmayı başardı. Kovalamaca, buzağının sahibine yakalanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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