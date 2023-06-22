Otoyolda Fırlayan Taş, Pilotun Ölümüne Neden Oldu

Otoyolda fırlayan taş, otomobildeki pilotun ölümüne neden oldu

ANKARA'da pilot Saygın Doğan (38), otoyolda otomobiliyle seyir halindeyken karşı yoldan bir aracın geçişi sırasında fırlayan taşın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Polis ve jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Pilot Saygın Doğan'ın cenazesi, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Doğan'ın ölümüne neden olan ve bir kamyondan yola düştüğü tahmin edilen taşın, bir aracın geçişi sırasında fırlamış olabileceği belirtildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Doğan'ın cenazesi, yarın Adana'da düzenlenecek cenaze töreni ardından toprağa verilecek.