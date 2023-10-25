Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifeye göre, artış oranları ve uygulanacak yeni ücretler belirlendi. Peki, Otoyol ve köprü ücretlerine ne kadar zam geldi? Köprü geçişleri ne kadar? İşte detaylar...

Otoyol ve köprü ücretlerine ne kadar zam geldi? Köprü geçişleri ne kadar? Otoyol geçiş ücretleri kaç TL?

Köprü ve otoyol ücretlerine 25 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Zam haberinin ardından otoyol ve köprü ücretlerine ne kadar zam geldi merak konusu oldu. Arama motorlarında köprü ve otoyol geçişleri sorgulatılıyor. Peki, Otoyol ve köprü ücretlerine ne kadar zam geldi? Köprü geçişleri ne kadar? Otoyol geçiş ücretleri kaç TL? Detaylar haberimizde...

OTOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden hafif ticari araçların geçişi yüzde 76,5 zamla 8,50 TL'den 15 TL'ye yükseldi. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti yüzde 52,5 zam ile 190 TL'den 290 TL'ye, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti yüzde 47,5 zam ile 200 TL'den 295 TL'ye yükseltildi.

KÖPRÜ GEÇİŞLERİ NE KADAR?

Yapılan zamla birlikte 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden hafif ticari araçların geçişi 8,50 TL'den 15 liraya çıkartıldı. Zam oranı ise yüzde 76,5 oldu.

Çanakkale Köprüsü'nde otomobillerin geçiş ücreti yüzde 47,5 zamlandı. Ücret 200 liradan 295 liraya çıkarıldı.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise yüzde 52,5 zamlandı. Ücret 190 TL'den 290 TL'ye çıktı.