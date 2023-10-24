Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü ücretlerine zam geldiğini duyurdu. Yeni tarife yarından itibaren geçerli olacak. Peki, Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu merak ediliyordu. İşte, Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri!

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu? Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri!

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam mı geldi? Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü ücretlerine zam geldiğini duyurdu. Yeni tarife yarından itibaren geçerli olacak. Peki, Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu merak ediliyordu. İşte, Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri haberimizde...

OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

Köprü ve otoyol ücretlerine 25 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden hafif ticari araçların geçişi yüzde 76,5 zamla 8,50 TL'den 15 TL'ye yükseldi. Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ise yüzde 100 zamlanarak 410 liraya çıkarıldı.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılana açıklamada, "Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" denildi.

HAFİF TİCARİ ARAÇLARIN KÖPRÜ GEÇİS ÜCRETİ 15 TL OLDU

Yapılan zamla birlikte 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden hafif ticari araçların geçişi 8,50 TL'den 15 liraya çıkartıldı. Zam oranı ise yüzde 76,5 oldu.

ÇANAKKALE'YE YÜZDE 100 ZAM

Çanakkale Köprüsü'nde otomobillerin geçiş ücreti yüzde 100 zamlandı. Ücret 205 liradan 410 liraya çıkarıldı.