Otomotivde Manuel Vites Tercihi Artıyor

2023 yılında otomotiv sektöründe birçok değişim yaşanırken, müşteri odaklı tercihlerde de değişimler görülüyor. Manuel vites satışlarında ciddi bir artış yaşanırken, otomobil severlerin eski geleneklere geri dönüş yapma eğilimi gözleniyor.

Otomotiv dünyasında özellikle 2023 yılında birçok değişim görmeye başladık. Motorları değişen otomobiller, sektöre yeni giren markaların bir anda parlaması gibi olayların yanı sıra müşteri odaklı tercihlerde de değişimler görülüyor. Bunlardan belki de en çok merak edileni "manuel vites mi yoksa otomatik vites mi" sorusunun cevabı oluyor. Peki oranlar nasıl? İşte detaylar…

Manuel vites satış oranlarında 2 kat artış!

Otomobil satışları her geçen gün daha farklı noktalara kayarken 2023 yılında birçok farklı gelişmeye de şahitlik etti. Özellikle elektrikli otomobillerin yaygınlaşması, şanzıman isimli parçanın elektrikli otomobiller ile olmayışı gibi etkenler kullanıcılar arasındaki istek ve talepleri de değiştirdi.

Bu yıl özellikle Çin'den yeni gelen ve piyasaya giriş yapan otomobil markaları çok konuşuldu. Elektriklenme hamlesiyle birlikte birçok yeni marka piyasaya giriş yaptı. Kullanıcıların birçoğu yeni gelen bu markalara ilk etapta soğuk davransa da daha sonrasında bir anda yaşanan talep patlamasıyla satın aldılar. Fakat bir de işin hala içten yanmalı olup şanzımana sahip olan modelleri var.

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İşin bu tarafındaysa hala daha yoğun bir şekilde otomatik vites talebi var diyebiliriz. Fakat manuel vites satışlarında global anlamda ciddi bir artış görüldü. 2021 yılında yüzde 0.9 gibi düşük bir oranda kalan manuel vites satışları 2023 yılında yüzde 2,9'a yükseldi. ve burada işin ilginç yanı her ne kadar Türkiye'de manuel vites tercihi düşük maliyet olsa da global anlamdaki sebep bu değil.

Birçok kişi otomobillerin giderek elektriklenmesi, otonomlaşması sebebiyle ruhunun kalmadığını belirtiyor. Yani eskisi gibi otomobil hissiyatını tadamadıklarını belirtiyorlar. Bu sebeple de manuel vitesli hot hatchback olarak tabir ettiğimiz otomobillerin manuel vites versiyonlarına ilgi büyük. Gelen bilgilere göre Golf R, i20 N, Ford Mustang gibi otomobillerin manuel versiyonları bayilere geldiği gibi satılıyor.

Kısacası otomobillerin giderek sessizleşmesi ve robotlaşması otomobil severleri üzmeye başlamış olmalı. Bu sebeple de kullanıcılar eski geleneklere geri dönüş yapıyor ve manuel şanzımanlı otomobillere karşı ilgisi artıyor.