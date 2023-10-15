Otomotiv Üretimi ve İhracatı Arttı, Pazar Büyüdü

Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD), 2023 yılının ocak-eylül dönemine ait u¨retim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini ac¸ıkladı.

Buna göre, yılın ilk 9 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1 milyon 74 bin 155 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 21 artarak 687 bin 817 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 117 bin 620 adedi buldu. Yılın ilk dokuz aylık döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 4 geriledi. Ağır ticari araç grubunda ise üretim yüzde 26 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 72 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 72, kamyon grubunda yüzde 91, otobüs-midibüs grubunda yüzde 51 ve traktörde yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti.

İhracat yüzde 16 artarak 26,2 milyar dolara ulaştı

Yılın ilk dokuz aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 7 artarak 733 bin 956 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 11 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 14 bin 462 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023'ün ilk dokuz aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk dokuz aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 26,2 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 14 artarak 24,2 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 19 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 11 oranında arttı.

Pazar dokuz ayda 894 bin adedi aştı

2023'ün ilk dokuz ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 894 bin 663 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 67 oranında artış sağladı ve 666 bin 890 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk dokuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 51, ağır ticari araç pazarında yüzde 28, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 57 büyüme sağlandı. 2023 yılı ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 48 olarak gerçekleşti.