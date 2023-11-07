Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Sivas-Malatya Karayolu Kangal ilçesi girişi yakınlarında meydana geldi. E.G. idaresindeki 58 TV 357 plakalı otomobil ile Ç.D. idaresindeki 34 RY 8935 plakalı otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada yolcu Ali Gülseven hayatını kaybederken araç sürücüleri ile İ.G. ve S.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki aracında kafa kafaya çarpıştığı görüldü.