Otomobille çarpıştığı kazada can vermişti...Metrelerce öteye savrulduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 18.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski ofis kavşağından Konya Ankara Kara yoluna çıkan Mahmut Oylum idaresindeki plakasız motosiklet, Ankara'dan Konya yönüne seyir halinde olan F.Ö. yönetimindeki 06 FM 3802 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürüklenerek bariyerlere takıldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Mahmut Oylum hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.