Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Antakya çevreyolu Kuzeytepe Kavşağında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobille çarpışan motosikletlinin yola savrulduğu anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya çevreyolu Kuzeytepe Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 ANM 450 plakalı motosikletle 31 AIK 239 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü D.A. metrelerce havaya uçarak ağır yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçtuğu anlarsa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.