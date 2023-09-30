Otomobille çarpışan motosikletli taklalar atarak yola böyle savruldu

Bartın'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün savrularak, otomobilin öbür yanına düştüğü anlar saniye saniye saniye yer aldı.

Bartın Hendekyanı Caddesi üzerinde seyir eden bir motosiklet, aniden ara caddeye dönen otomobil ile çarpıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklet sürücüsü takla atarak, otomobilin öbür yanına düştü. Kazanın ardından ise çevredeki vatandaşlar, motosiklet sürücüsünün yardımına koştu.

Feci kazada yaşananlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, yaralı motosiklet sürücüsü ise olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BARTIN