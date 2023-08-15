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Otomobille çarpışan motosikletli böyle savruldu

Otomobil Haberleri

Tekirdağ Çorlu'da yol ayrımında dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletli genç yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobille çarpışan motosikletli böyle savruldu

TEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da yol ayrımında dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletli genç yaralandı.

Kaza, Rumeli Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde meydana geldi. Türkgücü istikametine seyrederken Görgü Sokak'a dönüş yapan İmam B. idaresindeki 59 ADR 785 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Barış A.'nın kullandığı 59 AHC 392 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Barış A. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Otomobil

Tekirdağ Rumeli Çorlu Otomobil Haberler

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