Otomobille çarpışan motosiklet yayanın üzerine böyle savruldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motosiklet yayanının üzerine savrulması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak üzerinde meydana geldi. Mehmet Ağa Sokak'ta Eski Tekirdağ Caddesi istikametine seyreden Ümit D.'nin kullandığı 34 AEK 979 plakalı motosiklet ile Yunus Emre 2. Sokak'ta seyreden Evren G. idaresindeki 59 VD 068 plakalı otomobil yol ayrımında çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet yoldan geçen yayanın üzerine savrularak takla attı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Ümit D. ve yaya Birsen A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.