Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre; Manavgat Anaokulu istikametinden gelip çevreyolu istikametine seyir halindeki Necati Yılmaz'ın kullandığı 07 BCV 019 plakalı motosiklet ile çevreyolu istikametinden gelip okullar bölgesine dönmekte olan Pınar Özgen'in kullandığı 07 BKD 20 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Necati Yılmaz, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.