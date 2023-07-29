Otomobiliyle takla attı, aracından burnu bile kanamadan çıktı
Otomobil Haberleri
Hatay'da AFAD çalışanı kontrolden çıkan otomobiliyle takla atıp yolun karşıda şeride geçti. Kazada sürücü ters dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.
Otomobiliyle takla attı, aracından burnu bile kanamadan çıktı
HATAY - Hatay'da AFAD çalışanı kontrolden çıkan otomobiliyle takla atıp yolun karşıda şeride geçti. Kazada sürücü ters dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.
Kaza, Samandağ ilçesine bağlı Kuşalanı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, AFAD çalışanı olduğu öğrenilen sürücünün idaresindeki 17 FE 431 plakalı otomobil refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yolun karşı şeride geçti. Kazada sürücü burnu kanamadan otomobilin içerisinden çıktı.
Trafiğe kapanan yol otomobilin çekilmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı.