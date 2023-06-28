Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün inmeden önce el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil bir süre sonra hareketlenip, yol kenarındaki boş araziye uçtu. Sürücünün, aracını durdurmak için peşinden koşması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilinin el frenini çekmeyi unuttu, metrelerce peşinden koştu... O anlar kamerada

AYDIN Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün inmeden önce el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil bir süre sonra hareketlenip, yol kenarındaki boş araziye uçtu. Sürücünün, aracını durdurmak için peşinden koşması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Kadınlar Denizi Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö. 31 E 95 08 plakalı otomobilini alış veriş yapmak için el frenini çekmeden park etti. El freni çekili olmayan otomobil, bir süre sonra hareketlendi. Otomobilinin ileri gittiğini görüp, peşinden metrelerce koşan B.Ö. aracını durdurmayı başaramadı. Yaklaşık 150 metre ilerleyen otomobil, 5 metre yükseklikten yol kenarındaki boş araziye uçtu. Yoldan o esnada başka bir aracın geçmemesi ve vatandaşların olmaması bir başka kazayı önledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise bir sitenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.