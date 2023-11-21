Otomobiline çeki aparatı takılamayan emekli öğretmen mağdur

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yıllarca hayalini kurduğu tekne turunu yapabilmek için 2 ay önce otomobil satın alan emekli öğretmen Tevfik Çiftçi, aparatı taktırmaya gidince hayatının şokunu yaşadı. Otomobiline çeki aparatı bağlanamayacağı söylenen Çiftçi, 'Aracımı alırken bana çeki aparatı takılamaz demediler. Kendimi aldatılmış gibi hissediyorum' dedi.

Emekli öğretmenin tekne hayali, çeki demirine takıldı

Yeni aldığı otomobiline çeki demiri takılamayacağını öğrenince sütün planları suya düştü

Emekli öğretmen Tevfik Çiftçi

Bana çeki demiri takılabileceği söylenmişti, kendimi aldatılmış hissediyorum"

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesinde yıllarca hayalini kurduğu tekne turu yapabilmek için 2 ay önce otomobil satın alan emekli öğretmen Tevfik Çiftçi, aparatı taktırmaya gidince hayatının şokunu yaşadı. Otomobiline çeki aparatı bağlanamayacağı söylenen Çiftçi, "Aracımı alırken bana çeki aparatı takılamaz demediler. Kendimi aldatılmış gibi hissediyorum" dedi.

Tevfik Çiftçi, hemen otomobili aldığı distribütör'e başvurdu. İddiaya göre distribütörden, "Evet araştırdık. Bu bizim sorumluğumuzda olan bir konu. Bu otomobile çeki aparatı takılamıyormuş. Üretici firmaya mail attık. Cevap gelince sizi aracağız" cevabını aldı.

"Aracımı alırken bana çeki aparatı takılamaz demediler"

Emekli Öğretmen Tevfik Çiftçi şunları söyledi: "Kullandığım aracım pert oldu. O yüzden 2. 5 ay önce bu aracımı aldım. Emekliyim, bir de tekne alayım. Yeni aracımla teknemi dolaştırayım diye düşündüm. Aracımı alırken çeki aparatı takılamayacağını söylemediler. Çeki aparatı takılamayacağını ilgili kuruma çeki aparatı taktırmak için başvuru esnasında ruhsatın fotokopisini gönderdikten sonra öğrendim. Aracımı aldığı aracı firma yetkilisini aradım. O firma aracımı alırken taktırabilirsin demişti. Daha sonra bana takılamıyormuş dedi. Araştırayım. Bu bizim sorunumuzmuş, distribütörlük sorunuymuş dedi. Bu sorun için üretici firmaya e mail atıyorum. Sonra sizi bilgilendireceğim dedi. 1 aydan beri şu ana kadar herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Ben teknemi taşıyamıyorum. Mağdur durumdayım.

Yüklerimi aracımın üzerine yaptığım bir düzenekle taşımaya çalışıyorum. Aracıma zarar veriyor biliyorum. Ses yapıyor. Başka çarem yok. Ancak teknemi aracımın üzerinde taşıyamıyorum."

"Kendimi aldatılmış hissediyorum"

Şuan teknesini traktörüyle taşıyabildiğini ancak otomobiline bağlayamadığını aktaran Çiftçi, "İlçe dışındaki arkadaşlarım gel diyor. Ama ben traktörümle teknemi 50 - 100 kilometre uzağa götüremiyorum. Aracımı alırken tekne taşımak amacıyla almıştım. Alırken bana tekne taşıyamazsın demediler. Bende ne yapayım traktörümle taşıyorum. Mağdur durumdayım. İlgililer ilgilenirse memnun olurum. Aracımdan memnunum. Her yönüyle aracımdan memnunum. Her hangi bir sıkıntım yok. Tek sıkıntım çeki aparatı taktıramamam" diye konuştu.

Çiftçi, "Traktör ile çok uzağa gidemem. Son çarem Murat 124 alacağım onunla taşıyacağım. Başka yapacağım bir şey yok. Ben kendimi aldatılmış gibi hissediyorum" dedi.