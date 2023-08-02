Otomobilin tır ile çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kavşakta dönüş yapmaya çalışan otomobilin tır ile çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Akcan Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, esnada G.Ö., yönetimindeki yabancı EV 411 KS plakalı otomobil kavşakta dönüş yapmaya çalıştığı esnada

M.A., idaresindeki 63 YH 450 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada otomobil içerisindeki H.A., M.Ö., S.A. ve S.A., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.