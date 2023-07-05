Apartmandan atılan hayvan kemikleri otomobilin tavanına hasar verdi! Maddi zarar 25 bin lira

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobilin açılır tavan penceresine apartmandan atılan büyük bir kemik parçası düştü. Kemik parçası, pencereyi kırarken, olayda yaklaşık 25 bin liralık hasar oluştu. Araç sahibi Mustafa Yüksel, "O kemik, çocuklara da gelebilirdi. Büyük bir kemik parçasından bahsediyoruz. Arabama zarar veren kemik, orada oynayan çocuklara isabet edebilirdi." ifadelerini kullandı.

Bursa'da bir apartmandan atılan büyük bir kemik parçası, sokakta park halindeki arabanın açılır tavan penceresine düştü. Araç sahibi 25 bin liralık zararının olduğunu söylerken, kemiği atan kişi tespit edilemedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Mustafa Yüksel 16 AJH 155 plakalı otomobilini Arapzade Mahallesi'ndeki evinin önüne park etti. Daha sonra yaya olarak markete giden Yüksel'i arayan arkadaşları, otomobilinin tavan kısmının hasar gördüğünü söyledi.

KEMİĞİ KİMİN ATTIĞINI BULAMADI

Kısa sürede evinin önüne dönen Yüksel, açılır tavan penceresinin kırıldığını gördü. Otomobilin üzerinde yağ izleri, yerde ise kemik bulan Yüksel, komşularına kemiğin kim tarafından atıldığını sordu. Öğrenemeyince polis merkezine gitti. Olay yerine gelen polisler de, kemiği atanın kim olduğunu belirleyemedi ancak apartmandan atıldığı tahmin edildi.

25 BİN LİRALIK ZARAR VAR

Konuyla ilgili şikayetçi olmayan Yüksel daha sonra aracını tamir ettirmek için çekiciyle Bursa'ya geldi. Yaklaşık 25 bin liralık zararının olduğunu belirten Yüksel, "Kasıtlı atılmamıştır. Bahçeye kedi köpek beslemek için atıldığını düşünüyorum. Belki iyi niyetli olarak yapılmış olabilir ama bu taraftan da kötü bir duruma sebep olundu. Bunu yapan kişi ya da kişiler en azından insaniyet namına söyleyebilirdi. Bütün binadakilere sormamıza rağmen kimse yapmadığını söyledi. Çok ayıp bir durum. Aracımı bugün servise getirdim. Yaklaşık 25 bin lira bir mağduriyetim var. Bunu kendi cebimden ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"KEMİK, ÇOCUKLARA DA GELEBİLİRDİ"

Olayın yaşandığı yerin bahçe olduğunu ve burada çocukların her gün oyun oynadığını söyleyen Mustafa Yüksel, "O kemik, çocuklara da gelebilirdi. Büyük bir kemik parçasından bahsediyoruz. Arabama zarar veren kemik, orada oynayan çocuklara isabet edebilirdi. Yaşananlara sadece bir mal veya araca verilen zarar olarak bakmayın. Cana da gelebilirdi. Aynı zamanda aracın başka bir yerine de zarar verebilirdi. Birileri bana, "Arabama kemik atıldı' deseler ben de inanmazdım" dedi. Kemiği atan kişinin gelip söylemesi gerektiğini ifade eden Yüksel, "Yapan kişi kimse gelsin. İşin ucunda ölüm yok sonuçta. Konuşarak anlaşabiliriz. Gelmezse de Allah'a havale ediyorum. Kul hakkına girmiş oluyor" dedi.