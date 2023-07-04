Otomobilin motor kısmına giren yılan ekipler tarafından çıkarıldı

ISPARTA - Isparta'da otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu aracın bagaj kısmından çıkarıldı.

Isparta'da merkeze bağlı sanayi mahallesinde park halinde duran 15 AAE 395 plakalı otomobilin motor kısmına yılan girdi. Otomobilde yılan olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. ihbarla birlikte bölgeye Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu otomobilin motor kısmından girdiği tespit edilen yılan gerçekleştirilen çalışmalar sonucu aracın arka bagaj kısmından çıkarıldı. Yılan, ekipler tarafından çuvala konularak kendi doğasına salındı.