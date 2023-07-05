Otomobilin kamyona çarptığı feci kaza kamerada: 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu dinlenme tesisinden çıkan kamyona çarpmamak için manevra yapan otomobil kaldırıma çarptı. Takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Kırıkkale karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Y. yönetimindeki 61 OF 0643 plakalı otomobil bir dinlenme tesisinden aniden önüne çıkan kamyona çarpmamak manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak devrildi. Sürücü kazayı yara yara almadan atlatırken otomobilde bulunan Necati B., Elmas Büşra Y. ve Sevil Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağılk ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dinlenme tesisinden çıkan kamyonu fark eden sürücü manevra yaptıktan sonra savrulmaya başlıyor. Kaldırıma çarpan otomobil daha sonra takla atıyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.