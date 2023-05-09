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Otomobilin hava yastığı kendiliğinden patladı; o anlar kamerada

Otomobilin hava yastığı kendiliğinden patladı; o anlar kamerada

Otomobil Haberleri

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, tamir edilen otomobilin hava yastığı kendiliğinden patladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin hava yastığı kendiliğinden patladı; o anlar kamerada

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, tamir edilen otomobilin hava yastığı, kendiliğinden patladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir tamir bakım servisinde meydana geldi. Servisteki 2 kişi, tamir için bırakılan otomobilin içinde çalışırken, sürücü kısmındaki hava yastığı bir anda patlayarak açıldı. Otomobilin içini toz kaplarken; 2 kişi panik halde otomobilden uzaklaştı. Olayda yaralanan olmadı. Patlama anı, dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Bekmezci - Otomobil

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