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Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Otomobil Haberleri

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza, 19.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üst kavşakta meydana geldi.

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

MALATYA - Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, 19.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üst kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bulvar üzerinde seyir halinde olan A.B. yönetimindeki 44 BR 532 plakalı Opel marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan S.D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan şahıs yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.D. daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Otomobil

Yeşilyurt Malatya Otomobil Haberler

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