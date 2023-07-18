Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Gökhan D. idaresindeki 55 JF 097 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Dursun Y.'nin kullandığı 55 NN 108 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünü üstünden atan motosiklet 50 metre sürüklendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.