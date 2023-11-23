Otomobilin çarptığı kadın yaralandı: Kaza anı kamerada
Son Güncelleme:
Düzce'de yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı: Kaza anı kamerada
DÜZCE - Düzce'de yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Düzce Zonguldak karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, S.A. idaresindeki 34 EDK 306 plakalı araç, Beyciler kavşağında karşıdan karşıya geçmeye çalışan A.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın için bölgeye 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın şahın ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil