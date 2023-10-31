Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza; Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Sorgun Bulvarı'na üzerinde 07 AZR 912 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Deniz İ., yolun karşısına geçmeye çalışan Sündüz K'ye çarptı. Yola savrularak yaralanan kadın, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Otelden Manavgat'a gittiğini söyleyen sürücü Deniz İ., "Buraya geldiğimde yolun sağında duran bir motosiklet gördüm. Bir anda yolun karşısından bir kadın yola fırladı ve fren yapmama bile fırsat bulamadan kadına çarptım" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.