Otomobilin çarptığı hukuk öğrencisi genç metrelerce böyle savruldu

Hukuk öğrencisi Batuhan'ın öldüğü kaza kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hukuk fakültesi öğrencisi Batuhan Yener Kaymak'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Batuhan'ın metrelerce savrulması yer alıyor.

Kaza, önceki gün 18.00 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü B Kapısı önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisi Batuhan Yener Kaymak'a (20), M.Y. idaresindeki otomobil çarptı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kaymak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü M.Y. ise gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan bilirkişi incelemesinde, Batuhan Yener Kaymak'ın kusurlu bulunduğu bildirildi. M.Y., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen Batuhan'a otomobilin çarpması ve genç adamın metrelerce savrulması yer alıyor.