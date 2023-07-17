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Otomobilin çarptığı hayvan telef oldu

Otomobil Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil aniden yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, büyükbaş hayvan telef oldu. Kaza gece 03.00 sıralarında İnegöl Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyreden Celal T. Yönetimindeki otomobil, aniden yolan çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, büyükbaş hayvan yaralandı. 2 saat sonra telef oldu Kazadan 2 saat sonra büyükbaş hayvan telef oldu. Polis hayvanın sahibini arıyor.

Otomobilin çarptığı hayvan telef oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil aniden yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaza gece 03.00 sıralarında İnegöl Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyreden Celal T. Yönetimindeki otomobil, aniden yolan çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, büyükbaş hayvan yaralandı.

2 saat sonra telef oldu

Kazadan 2 saat sonra büyükbaş hayvan telef oldu.

Polis hayvanın sahibini arıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Otomobil

İnegöl Bursa Otomobil Haberler

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