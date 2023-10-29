Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen genç kız, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu. Ağır yaralanan kız hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Otomobilin çarptığı genç kız asfaltta metrelerce sürüklendi

BURSA - Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen genç kız, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu. Ağır yaralanan kız hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki Ecrin Kayalar, seyir halindeki Serdar C. idaresindeki 16 SGE 96 plakalı aracın kendisine çarpmasıyla metrelerce savruldu. Kaza nedeniyle çevredekiler yerde kalan kızın yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı kıza olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Trafik polislerinin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devem ederken, hastanede tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.