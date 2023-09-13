Konya'da meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve bir otomobil aydınlatma direğine çarparak tramvay hattının tellerine devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı ve tramvay seferleri aksadı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Otomobilin çarptığı direk tramvay hattının tellerine devrildi: 1 yaralı

KONYA - Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında otomobillerden biri aydınlatma direğine çarptı. Devrilen aydınlatma direği tramvay hattının tellerine devrilirken, tramvay seferleri aksadı, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ö. idaresindeki 07 AAE 457 plakalı Mercedes marka otomobille Nalçacı Caddesinden merkez istikametine gelirken, sola dönüş yasağı olan kavşaktan Ulaş Baba Caddesine döndüğü sırada H.Ö. idaresindeki 34 SAH 51 plakalı Mercedes marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 SAH 51 plakalı otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Direk tramvay hattının tellerine devrilirken, tellerin kopmaması kazanın boyutlarının büyümesini engelledi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan H.Ö. ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen ekipler tramvay hattındaki elektriği keserken, tramvay seferleri geçici olarak durduruldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.