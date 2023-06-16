Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
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Bartın'da dedesiyle birlikte otlattıkları hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
BARTIN - Bartın'da dedesiyle birlikte otlattıkları hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza Bartın - Kurucaşile karayolunun Kalaycı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T.K. yönetimindeki 06 CZJ 622 plakalı otomobil, dedesi ile birlikte otlattıkları hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 7 yaşındaki Ufuk Dalgıç'a çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk daha sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücü T.K. Jandarma ekiplerince gözaltına alınırken hastanede tedavisi devam eden çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.