Otomobilin çarpıştığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

19 yaşındaki Umutcan motosiklet kazasında öldü

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki Umutcan Kösecik trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşandı. Bir yakınına misafirliğe giden Ahmet U. idaresindeki GE ZA 6260 plakalı Kia marka otomobili ile karşı yola dönüş yapmak istediği sırada 19 yaşındaki Umutcan Kösecik'in idaresindeki 67 AAN 095 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Umutcan Kösecik için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İl müdahalesi yapılan yaralı genç kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ahmet U. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna getirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.