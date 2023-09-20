Otomobilin cami bahçesine uçması kamerada

Edirne'de polisin dur ihtarına uymayan bir araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu cami bahçesine uçtu. Diğer araçta ise 9 kaçak göçmen yakalandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan iki araçtan biri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu cami bahçesine uçtu. Polisin durdurduğu diğer araçta ise 9 kaçak göçmen yakalandı.

Öte yandan otomobillerin kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; art arda hızla giden otomobillerden biri öndeki beton duvarı kırıp Çakırağa Camisi'nin bahçesine uçarken, arkadan gelen aracın ise duvara çarparak durabildiği yer aldı. Beton duvara çarparak duran otomobilden inen sürücü yaya olarak kaçmak isterken, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)