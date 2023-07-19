Otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü ölümden döndü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin, köprülü kavşağında bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.
Otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü ölümden döndü
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin, köprülü kavşağında bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kaza; gece saatlerinde Antalya-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Tamer Altan'ın kullandığı 16 AND 068 plakalı otomobil, Manavgat Çevreyolu Batı Side Köprülü kavşağı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki çelik bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 100 metre ileride yolun ortasında durabildi. Hurdaya dönen araçtan yarılı olarak çıkarılan otomobil sürücüsü Tamer Altan, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından hurdaya dönen otomobilin yol ortasında kalması nedeniyle Batı Side Köprülü kavşağında trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Otomobilin kaldırılması, yoldaki yağ ve araç parçalarının temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.