Otomobilin bariyere ok gibi saplandığı kaza kamerada

Bariyerlere çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobilin bariyere ok gibi saplanıp 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat ilçesi Alanya- Antalya D400 karayolu Sorgun otogar köprülü kavşak girişinde, saat 09.30 sırasında Antalya istikametine 27 APD 843 otomobiliyle seyir halinde bulunan Cumali Kiraz, henüz bilinmeyen bir nedenle aracının hakimiyetini kaybetti ve köprülü kavşak girişi sağ tarafta bulunan bariyerlere çarptı. Kazada Cumali Kiraz ve Mehmet Emin Kiraz yaralanırken, Halil İbrahim Güneş ise hayatını kaybetti. Halil İbrahim Güneş'in cenazesi, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

"Kaza kamerada"

Kaza anı, çevre yolunda bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaza yapan aracın yakınında bir araç olmaksızın doğrudan gelip bariyerlere girdiği görüldü.