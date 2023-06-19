- Otomobilin ayağının üzerinden geçtiği yaya yaralandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ayağının üzerinden otomobil geçen yaya yaralandı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Müftü Mahallesi 27 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hamam Arkası sokaktan 27 Mayıs Caddesi istikametine dönmek isteyen R.E. idaresindeki 67 SE 7548 otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen H.Y.'nın ayağının üzerinden geçti. Kazaya yakın olan trafik ekipleri olay yerine gelip, ayağından yaralanan H.Y. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri H.Y.'ye bir süre sandalyeye oturtup müdahalede bulundu. Ardından ekipler H.Y. sedyeye alıp ambulansa bindirdi. H.Y. ambulansta yapılan müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.