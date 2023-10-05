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Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulan motosiklet sürücüsü

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yoldan geçen bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.