Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulan motosiklet sürücüsü
Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yoldan geçen bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu... O anlar kamerada
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletin sürücüsü, yoldan geçen otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.
Şeyh Sinan Mahallesi Hüsmen Kalfa Sokak - Hülya Sokak kavşağında meydana geldi. Hülya Sokak'tan Çukurçeşme istikametine seyreden M.F.'nin kullandığı motosiklet ile S.İ. idaresindeki otomobil kazaya karıştı.
Devrilen motosikletin sürücüsü M.F. ezilmekten kıl payı kurtulurken, kazayı yaralı atlattı. Yaralı M.F. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.