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Otomobili son anda fark eden motosikletli kaza yapmaktan kurtulamadı

Genel Haberleri

Otomobili son anda fark eden motosikletli kaza yapmaktan kurtulamadı Gaziosmanpaşa'da bir motosikletli, sokaktan çıkan arabayı fark etmeyince çarpıştı.

Otomobili son anda fark eden motosikletli kaza yapmaktan kurtulamadı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bir motosikletli, sokaktan çıkan arabayı fark etmeyince çarpıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, 28 Nisan günü Gaziosmanpaşa Paşaçayırı Caddesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz bilinmeyen motosiklet sürücüsü, otomobil ile çarpıştı. Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Yaşanan kaza ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücülerin dikkatsizlik sonucu çarpıştıkları anlar görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Genel

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