Söke Kuşadası otoyolunda seyir halinde olan bir otomobil, elektrik arızası nedeniyle yanmaktan kurtarıldı. Sürücü aracını yol kenarına çektiğinde alevleri fark etti ve çevredeki vatandaşların yardımıyla su sıkılarak yangın söndürüldü.

Otomobili kül olmaktan vatandaşlar kurtardı

AYDIN - Söke Kuşadası otoyolu Fevzipaşa Mahallesi mevkiinde seyir halinde aniden kilitlenen otomobil önce kazadan, sonra yanmaktan kurtuldu.

09 AGY 301 plakalı otomobilin seyir halindeyken elektrik aksamında arıza meydana geldi. Sürücü aksilik olduğunu fark edince aracını yol kenarına çekti. Araçtan inen sürücü otomobilin ön kaputu içinde alev olduğunu fark etti. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kovalarla getirilen ve bir evden çekilen hortumla su sıkılarak alev söndürüldü. Heyecanlı anların yaşanmasına neden olan olayda yardıma koşan vatandaşların sayesinde otomobil kül olmaktan kurtarıldı.