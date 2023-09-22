Otomobile ve kaldırımdaki çiçekliklere çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Önce otomobile sonra kaldırımdaki çiçekliklere böyle çarptı: 1 yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin önce otomobile, ardından da kaldırımdaki çiçekliklere çarpması soncu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsünün bir an durduktan sonra aniden gaza bastığı ve direksiyon hakimiyetini sağlayamadığı görüldü.

Kaza; Aşağı Hisar Mahallesi Güllük Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre havuzlu kavşak istikametine seyir halindeki Mehmet Çelik'in kullandığı 07 BIB 695 plakalı motosiklet, Gülveren Caddesi kavşağını geçtikten sonra yol kenarında park halindeki otomobile yandan çarptıktan sonra kaldırımda bulunan çiçekliklere çarparak durabildi.

Motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Çelik, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aniden gaza bastı

Kaza anı yol kenarındaki işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, motosikletin kavşağı geçtikten sonra çarptığı otomobilin arkasında kısa süre durduğu, aniden hareket eden motosikletin otomobile ve çiçekliklere çarptığı görüldü.