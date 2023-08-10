Yayımlanan düzenleme ile otomobillere gelecek olan ek vergi, düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescil edilmiş olan otomobiller, otobüsler, kamyonlar, kamyonetler, uçaklar ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtları kapsayacak. Vatandaşların gündeminde ise Otomobile ek vergi mi geliyor? Araçlarda ÖTV, MTV, KDV ek vergi geldi mi? Bulunuyor. İşte konu hakkında son gelişmeler…

2023 yılına özgü olacak ve bir kereye mahsus olarak tahsil edilecek olan Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV miktarına denk gelecek şekilde uygulanacak. Peki, Otomobil alımında ek vergi mi geliyor? Araçlarda ÖTV, MTV, KDV ek vergi geldi mi?

OTOMOBİLE EK VERGİ Mİ GELİYOR?

Kanunun yayımı itibarıyla MTV mükellefi olan kişilere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV'nin tamamı kadar ek vergi tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek.

2023'ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV'si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV'nin yarısı kadar ek MTV alınacak.

Ek MTV ödenmemiş taşıta muayene yapılmayacak.

Sosyal medyada ise gündem olan bir diğer konu otomobil, giyim ve ayakkabıya ek vergilerin yolda olduğu konusuydu. Bakanlıktan henüz resmi bir açıklama gelmezken iddia sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki topladı.