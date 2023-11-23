Otomobilden korkup kaçan ayı kamerada
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köy yolunda aracın önünde koşan ayı cep telefonu ile görüntülendi. Ayı aracın önünde koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Bir süre aracın önünde koşan ayı, ormana girerek gecenin karanlığında gözlerden kayboldu. O anlar araçtaki yolcunun cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Otomobilden korkup kaçan ayı kamerada
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köy yolunda aracın önünde koşan ayı cep telefonu ile görüntülendi.
İlçeye bağlı Ovacuma Köyü yolunda aracın önüne ayı çıktı. Ayı aracın önünde koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Bir süre aracın önünde koşan ayı, ormana girerek gecenin karanlığında gözlerden kayboldu. O anlar araçtaki yolcunun cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil