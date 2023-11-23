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Otomobilden korkup kaçan ayı kamerada

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köy yolunda aracın önünde koşan ayı cep telefonu ile görüntülendi. Ayı aracın önünde koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Bir süre aracın önünde koşan ayı, ormana girerek gecenin karanlığında gözlerden kayboldu. O anlar araçtaki yolcunun cep telefonu kamerası ile görüntülendi.