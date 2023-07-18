Otomobildeki yangın otluk alana sıçradı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, otluk ve makilik alana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Göltürkbükü'nden Torba istikametine seyreden otomobil, Torba içerisindeki trafik ışıklarına yaklaştığı sırada yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobildeki alevler otluk ve makilik alana sıçradı. Aracından inen sürücü ve çevredeki vatandaşlar, yangını söndürmeye çalıştı ama başarılı olamadı. İhbarın ardından itfaiye ve orman ekipleri bölgeye geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında otomobil metal yığınına döndü. Söndürme çalışmaları esnasında yolun iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobilin kiralık olduğunu dile getiren sürücü, yolda seyrettiği sırada aracın bir anda yanmaya başladığını söyledi.