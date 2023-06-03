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Otomobil Yolun Karşısına Geçen Gence Çarptı: 1 Ölü

Otomobil Yolun Karşısına Geçen Gence Çarptı: 1 Ölü

Otomobil Haberleri

Bursa'da karayolunu kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı. Ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da karayolunu kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı. Ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim G. İdaresindeki 06 AOF 69 plakalı otomobili ile seyir halindeyken, caddenin karşısına geçmeye çalışan 28 yaşındaki Feyyaz Durak'a çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan genç kendisi için gelen ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan yaya doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Yıldırım Bursa Otomobil Haberler

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