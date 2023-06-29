Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında biri bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil yoldan çıkıp takla attı: Anne, baba ve bebekleri yaralandı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında biri bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Göydün köyü mevkiinde meydana geldi. M.D. idaresindeki plakalısı öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp tarlaya uçtu. Ters dönen araç içerisinde bulunan 3 aylık bebek A.D. ile anne B.D. ve baba M.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 3 aylık bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.