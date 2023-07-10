Otomobil yayaya çarptı, ortalık karıştı: Kaza anı ve sopayla araç camının kırıldığı anlar kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil yayaya çarptı, kazanın ardından ortalık karıştı. Bir şahıs elindeki sopayla otomobilin camlarını kırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Darıca Nene Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kadın birkaç metre sürüklendi. Daha sonrasında bir vatandaş ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Sürücü ile tartışan vatandaş elindeki sopayla otomobilin camlarına saldırdı. Bir süre sonra çevredekiler ve polis ekipleri tarafından olay büyümeden sonlandırıldı. Kaza anı ve sopayla otomobilin camlarının kırılması anbean kameralara yansıdı.

Polis, konuyla alakalı inceleme başlattı.