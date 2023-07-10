Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yayaya çarpan otomobil kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada yaya öldü, araçta bulunan üç kişi ise yaralandı.

Otomobil yayaya çarpıp devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yayaya çarpan otomobil kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada yaya öldü, araçta bulunan üç kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşandı. Bir yakınlarının düğününe giden ve sel afeti nedeniyle geri dönen Muhammet K. idaresindeki Nissan marka 34 BEH 770 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki Nazide Oruç'a çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle 30 metreden mısır tarlasına yuvarlandı.

Kazada sürücü Muhammet K. ile araçta bulunan Hüseyin K. ile Emine K. yaralandı. Yaralılar farklı hastanelere kaldırılırken olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Nazide Oruç, kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken karayolunda ulaşım kontrollü sağlandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.