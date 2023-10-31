Otomobil yaşlı kadına böyle çarptı: 1 ölü

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düğün salonu çıkışı yürüyen 72 yaşındaki Cemile Aksoy'a süratle gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Cemile Aksoy olay yerinde hayatını kaybederken, korkunç kaza anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, dün 21.30 sıralarında Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonundan çıktıktan sonra yolun karşısına yaya olarak yürüyen 72 yaşındaki Cemile Aksoy'a süratle gelen bir otomobil çarptı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Cemile Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirlerken, korkunç kaza anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Hayatını kaybeden Cemile Aksoy'un cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aksoy'un naaşı Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.